Курс валют на 1 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,81 - 27,82 гривні;

Євро – 32,63 - 32,64 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,69 – 27,88 гривні. Євро купують по 32,40 гривні, продають по 32,74 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,66 - 27,78 гривні, євро - 32,44 - 32,59 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,82 гривні.

31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

Економічна правда