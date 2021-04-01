Курс валют на 1 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,81 - 27,82 гривні;
Євро – 32,63 - 32,64 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,69 – 27,88 гривні. Євро купують по 32,40 гривні, продають по 32,74 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,66 - 27,78 гривні, євро - 32,44 - 32,59 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,82 гривні.
31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
Економічна правда
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