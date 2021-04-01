Курс гривні до долара майже не змінився

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,83 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,70 грн (на 1 квітня – 32,63 гривні).

Нагадуємо:

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.

Економічна правда