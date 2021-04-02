Курс валют на 2 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,89 - 27,91 гривні;
Євро – 32,85 - 32,87 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,72 – 27,91 гривні. Євро купують по 32,42 гривні, продають по 32,77 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,75 - 27,85 гривні, євро - 32,58 - 32,72 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,83 гривні.
1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,85 - 27,87 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua