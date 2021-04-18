Новини вихідних: рекордсмени з відшкодування ПДВ та зростання зарплат

Про ПДВ. У березні платникам ПДВ було відшкодовано 12,1 мільярдів ПДВ з бюджету. ТОП-5 компаній за обсягами бюджетного відшкодування.

Про "карантинні" виплати. Від завтра, 19 квітня, розпочнеться прийом заявок на отримання 8 тисяч допомоги від держави, підприємці та наймані працівники у червоних зонах зможуть подати запит через портал або застосунок Дія.

Про зарплати. Більше 62% українських підприємств мають намір підвищити зарплати своїм працівникам, близько 35% прогнозують збереження зарплат на поточному рівні і близько 2% компаній планують знизити зарплати протягом наступного року.

Про Укрнафту. ПАТ "Укрнафта" в 2020 році отримала чистий прибуток в 4 мільярди 287 мільйонів гривень за 2020 рік, тоді як в 2019 році зазнала збитків у 4 мільярдів 57,8 мільйонів гривень.

Про пенсії. Пенсійні виплати для жінок в Україні в середньому на 30% нижче, ніж аналогічні виплати для чоловіків.