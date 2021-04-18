Від завтра, 19 квітня, розпочнеться прийом заявок на отримання "карантинних" 8 тисяч

Від завтра, 19 квітня, розпочнеться прийом заявок на отримання 8 тисяч допомоги від держави, підприємці та наймані працівники у червоних зонах зможуть подати запит через портал або застосунок Дія.

Про це написав прем'єр міністр Денис Шмигаль.

"Сподіваюся, що місцева влада теж підставить плече підтримки та збільшить виплати людям у межах своїх регіонів", - написав він.

Нагадуємо:

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Кабмін схвалив рішення, яке дасть змогу запустити механізм виплати держдопомоги ФОПам і найманим працівникам у "червоних" зонах - зареєструватись у "Дії" на отримання допомоги можна буде наступного тижня.