Більшість українських компаній мають намір підвищити зарплати працівникам у найближчий рік

Більше 62% українських підприємств мають намір підвищити зарплати своїм працівникам, близько 35% прогнозують збереження зарплат на поточному рівні і близько 2% компаній планують знизити зарплати протягом наступного року.

Про це свідчать дані НБУ за I квартал 2021 року.

У повідомленні вказується, що підвищення очікувань щодо зростання зарплат спостерігається третій квартал поспіль. Баланс відповідей становить 60,6% (у IV кварталі 2020 року - 58,9%).

У той же час шостий квартал поспіль респонденти прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 1,9% (в IV кварталі 2020 року - "мінус" 9,9%).

Нагадуємо:

Оцінки бізнесу щодо економічного зростання покращилися вперше з I кварталу 2020 року - індекс ділових очікувань НБУ повернувся до позитивного значення 108,4%.