"Укрнафта" за минулий рік отримала чистий прибуток у 4,3 мільярда
ПАТ "Укрнафта" в 2020 році отримала чистий прибуток в 4 мільярди 287 мільйонів гривень за 2020 рік, тоді як в 2019 році зазнала збитків у 4 мільярдів 57,8 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Укрнафта" повідомляє, що 18 травня 2021 відбудуться річні загальні збори акціонерів ВАТ "Укрнафта". На порядку денному уточнюється що показник за 2020 рік є неаудованої.
Нагадуємо:
"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни.
НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.
17 листопада 2020 року Верховна Рада підтримала законопроект №4119 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік, який передбачає механізм погашення податкових боргів "Укрнафти" на 30,35 млрд грн, виплату бюджетної компенсації для "Нафтогазу" на 32,2 млрд грн.
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