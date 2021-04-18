ООН: Жінки отримують на 30% менше пенсії ніж чоловіки

Пенсійні виплати для жінок в Україні в середньому на 30% нижче, ніж аналогічні виплати для чоловіків.

Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, передає zn.ua.

"Жінки живуть довше, крім того стереотипи і безкоштовна домашня робота протягом усього життя часто не дозволяють їм отримувати високооплачувану роботу з офіційним працевлаштуванням, - сказала Бачелет.

За оцінкою ООН, літні люди складають близько 25% населення України, дві третини з них - жінки. При цьому 77% пенсіонерів отримують щомісячні доходи нижче прожиткового мінімуму. Гендерна нерівність у пенсійному забезпеченні підсилює бідність серед жінок-пенсіонерів.

Нагадуємо:

Цьогоріч уряд планує збільшити пенсії двічі – у липні та грудні, проте для зростання виплат у 2-3 рази необхідна пенсійна реформа, а саме – запровадження накопичувальної системи цьогоріч.

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