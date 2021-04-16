Новини 16 квітня: продаж Приватбанку, акції Tesla та Facebook на українській біржі

Про Приватбанк. За планами НБУ, скоро на продаж виставлять Приватбанк – у Нацбанку вважають, що приватизація Приватбанку зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС.

Про комісію. Антимонопольний комітет розпочав розгляд справ проти "Приватбанку" та "Ощадбанку" – підозрює банки у встановленні завищеної комісії за еквайринґ.

Про акції. На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.

Про банк сина Януковича. Фонд гарантування вкладів ліквідував "Всеукраїнський банк розвитку" як юридичну особу, відтак банк вважається ліквідованим.

Про "Роттердам+". В.о. керівника САП Максим Грищук вдруге скасував постанову прокурора Віталія Пономаренка про закриття справи "Роттердам+".

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Ким представлений ринок крафтового пива, які він влаштований та що заважає його розвитку.