На українській біржі з’явилися акції шести американських техгігантів
На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.
Про це повідомляє пресслужба біржі.
За результатами 15 квітня котирування (best bid) згаданих акцій наступні:
- Microsoft Corporation (тікер — MSFT): 7509 грн;
- Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2302 грн;
- Visa Inc. (V): 6470 грн;
- Tesla Inc. (TSLA): 21556 грн;
- Netflix Inc. (NFLX): 15822 грн;
- Facebook Inc. (FB): 8852 грн.
Зазначається, що 6 техкомпаній доповнили перелік ще 8 іноземних емітентів: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY та U.S. Department of the Treasury.
Нагадуємо:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції шести компаній – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa та AMD.
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Економічна правда
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