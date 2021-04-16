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На українській біржі з’явилися акції шести американських техгігантів

П'ятниця, 16 квітня 2021, 11:47
 

На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.

Про це повідомляє пресслужба біржі.

За результатами 15 квітня котирування (best bid) згаданих акцій наступні:

  • Microsoft Corporation (тікер — MSFT): 7509 грн;
  • Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2302 грн;
  • Visa Inc. (V): 6470 грн;
  • Tesla Inc. (TSLA): 21556 грн;
  • Netflix Inc. (NFLX): 15822 грн;
  • Facebook Inc. (FB): 8852 грн.

Зазначається, що 6 техкомпаній доповнили перелік ще 8 іноземних емітентів: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY та U.S. Department of the Treasury.

Нагадуємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції шести компаній – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa та AMD. 

Рекомендуємо почитати: Хочу акцію Facebook. Як ЕП купувала американські акції

Економічна правда

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