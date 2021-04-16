Всі розділи
Укр / Рус

Приватбанк скоро виставлять на продаж – голова НБУ

П'ятниця, 16 квітня 2021, 14:00
 

За планами НБУ, скоро на продаж виставлять Приватбанк - у Нацбанку вважають, що приватизація Приватбанку зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС.

Про це в інтерв'ю GlobalCapital заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Наш банківський сектор має значний потенціал для міжнародних інвесторів. Ми сподіваємося, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в українських держбанках.

Згідно з нашими планами, скоро на продаж буде виставлено найбільший банківський актив України - Приватбанк. Ми вважаємо, що приватизація Приватбанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС", - розповів Шевченко.

За його словами, Нацбанк продовжує підтримувати стратегію ПриватБанку в судах з його ексвласниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Він додав, що зараз у справі Приватбанку проходить близько 100 судових процесів.

"Це виключно складне питання", - заявив голова НБУ.

Водночас, відповідаючи на питання, якою є ймовірність, що ці процеси завершаться до кінця цього року, Шевченко відповів: "По суті, це наша ціль. Сподіваємося, що судові справи будуть завершені, і ми зможемо зосередитися виключно на стягненні активів".

Також він сподівається, що за 5 років частка держави в банківській системі знизиться з 55% до 25%, що допоможе їй стати більш незалежною.

Нагадаємо:

Державний Приватбанк залишається найпривабливішим об'єктом для приватизації серед держбанків, і мета знайти для нього інвестора до 2025 року досить реалістична, заявила заступник директора напрямку "Фінансові інститути" міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings Аннет Есс.

Як повідомлялося, на початку вересня 2020 року Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації кожного з чотирьох держбанків.

Уряд зберіг плани з приватизації ПриватБанку і бачить його провідним роздрібним банком в Україні, який має сильну позицію в малому і середньому бізнесі (МСБ).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк Кирило Шевченко НБУ приватизація

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Антимонопольний комітет відкрив справи проти "Приватбанку" та "Ощадбанку"  16 квітня 2021, 13:01
Приватбанк оскаржить припинення кредитного боргу заводу Коломойського 14 квітня 2021, 17:25
"Справу Суркісів" передали на розгляд Великої Палати, у відводі судді відмовили 14 квітня 2021, 12:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!