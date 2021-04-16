Приватбанк скоро виставлять на продаж – голова НБУ

За планами НБУ, скоро на продаж виставлять Приватбанк - у Нацбанку вважають, що приватизація Приватбанку зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС.

Про це в інтерв'ю GlobalCapital заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Наш банківський сектор має значний потенціал для міжнародних інвесторів. Ми сподіваємося, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в українських держбанках.

Згідно з нашими планами, скоро на продаж буде виставлено найбільший банківський актив України - Приватбанк. Ми вважаємо, що приватизація Приватбанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС", - розповів Шевченко.

За його словами, Нацбанк продовжує підтримувати стратегію ПриватБанку в судах з його ексвласниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Він додав, що зараз у справі Приватбанку проходить близько 100 судових процесів.

"Це виключно складне питання", - заявив голова НБУ.

Водночас, відповідаючи на питання, якою є ймовірність, що ці процеси завершаться до кінця цього року, Шевченко відповів: "По суті, це наша ціль. Сподіваємося, що судові справи будуть завершені, і ми зможемо зосередитися виключно на стягненні активів".

Також він сподівається, що за 5 років частка держави в банківській системі знизиться з 55% до 25%, що допоможе їй стати більш незалежною.

Нагадаємо:

Державний Приватбанк залишається найпривабливішим об'єктом для приватизації серед держбанків, і мета знайти для нього інвестора до 2025 року досить реалістична, заявила заступник директора напрямку "Фінансові інститути" міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings Аннет Есс.

Як повідомлялося, на початку вересня 2020 року Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації кожного з чотирьох держбанків.

Уряд зберіг плани з приватизації ПриватБанку і бачить його провідним роздрібним банком в Україні, який має сильну позицію в малому і середньому бізнесі (МСБ).