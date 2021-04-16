Коли продукт важливіший за бізнес: що таке крафтове пиво та як воно завойовує Україну

7 квітня 2013 року. Звичайна неділя з минулого життя України.

В той день донецький "Шахтар" грав в Києві з "Динамо". В самому Донецьку в цей час відвідувачі одного з місцевих ресторанів спостерігали за грою улюбленої команди. І паралельно слідкували за тим, як команда закладу стримувала атаки непроханого "ревізора" Ольги Фреймут, яка намагалась прорватись на кухню.

Той ресторан знаходився у самому центрі Донецька. Звідти 15 хвилин пішки до кафе "Сєпар", де через п’ять років вб'ють ватажка "ДНР" Олександр Захарченка чи 15 хвилин на машині до арт-платформи "Ізоляція", яку бойовики перетворили на концтабір і катували там людей.

Зустрічав відвідувачів ресторану сам Джон Джеймс Юз великим зображенням на будівлі фасаду. Юз для Донецьку – це як Дюк для одеситів або Олександр Поль для дніпрян. Саме з ініціативи цього британського інженера побудувати тут у 1869 році металургійний завод почалась історія міста.

Згаданий ресторан так і називався – Юзівська пивоварня. Найбільший ресторан Донецька, який місцевий бізнесмен Василь Микулин відкрив з партнерами 2008 року, був чи не найпопулярнішим місцем для поціновувачів пива та футболу.

Головною родзинкою закладу на 450 місць була власна пивоварня, яка давала 1000 літрів пива на день. Серед популярних сортів пива – напівтемний Amber, зварений у німецькому стилі та щільний бельгійський Golden Ale з яскраво вираженим яблучним запахом.

В той день "Динамо" програло "Шахтарю" 2:1, а Ольга Фреймут все ж прорвалася на кухню, перевірила продукти, скуштувала пиво, дорікнула за "не той обсяг" офіціанту і вручила ресторану відзнаку від програми "Ревізор", порадивши "Юзівську пивоварню" всій країні.

Менше ніж за рік Донецьк окупували, а його власник вимушений був попрощатися із своїм дітищем і переїхати в Київ. Проте без справи він був недовго.

В столиці Микулин з партнерами заснував крафтову броварню Varvar, яка разом з такими відомими пивоварами як "Правда", "Ципа", Underwood та іншими, уособлює сьогодні український ринок крафтового пива.

Хоча цей ринок і невеликий – лише 3% – він за останні роки досяг непоганих результатів, хоча і суттєво пригальмував свій хід через "коронакризу". Що це за ринок, як він влаштований, наскільки стрімко розвивається, та чого не вистачає українським крафтарям?

Від Юза до Varvara

Засновник "Юзівської пивоварні" починав свою кар'єру у вугільній сфері. В "нульових" він очолював ЗАТ "АРС", яка займалась виробництвом вугілля та металургійного коксу. А 2014-й рік він зустрів як один з найбільших рантьє країни, але незабаром цей статус у нього забрали.

Компанія "Інвестиції та розвиток", якою він володів разом з колишнім "регіоналом" Ігорем Гуменюком та Іриною Фрідман, побудувала в Донецьку найбільший торгово-розважальний центр України "Донецьк-Сіті", ТРЦ Green Plaza і "Золоте кільце", два бізнес-центри та готель "Вікторія".

Володіла компанія також будівлею у центрі біля Свято-Преображенського кафедрального собору на перетині вулиці Артема та бульвару Шевченка. Саме там Микулин з партнерами і відкрив Юзівську пивоварню.

Як згадував партнер Микулина по бізнесу Олексій Гавриш, вони запросили дизайнерів Юрія Бєлікова та Івана Литвиненка з Одеси – "кращих фахівців в сфері ресторанного дизайну".

"Ми зібрали, не побоюся цього слова, кращу на той момент команду пивоварів, управлінців і кухарів. Нам пощастило: хлопці горіли своєю роботою!", – згадує Гавриш.

Сам Микулин в розмові з ЕП називає "Юзівську пивоварню" "капризом".

Василь Микулин

"Я прийшов з великого бізнесу, дуже інтенсивного, і навіть агресивного – там потрібно було постійно бути на вістрі проблеми. Коли ми вийшли з нього, був потенціал, було бажання якісь свої рефлекси запустити в роботу, зробити якесь хобі, зробити щось суперове. Так і сталось, проєкт був класний, і він "вистрілив". Час, місце – все зійшлося в одній точці", – згадує Микулин у розмові з ЕП ті часи.

Микулин, як і більшість представників великого бізнесу, був вимушений залишити рідне місто та бізнес, який у 2012 році журнал Forbes оцінював у 50 мільйонів доларів.

В Києві бізнесмен знову взявся за старе. Але уже в іншому форматі.

"Оскільки вже минуло багато років і я багато мандрував, багато побачив, багато пропустив через себе, і бачив нові тенденції, мені вже було нецікаво на тому рівні запускати", – каже Микулин.

Спершу Микулин з партнерами відкрили у Києві ресторан-пивоварню Syndicate beer&grill біля площі Слави. Проте суто ресторанна індустрія бізнесмена уже не цікавила, і він вийшов на новий рівень.

"Мені було цікаво зробити "індастріал" – щоб не пивоварня з рестораном, а індустріальний проєкт, який постачав би пиво найширшій гамі споживачів", – каже він.

Вже у серпні 2015 року на столичній Воскресенці недалеко від озера Радунка Микулин разом з партнерами Олексієм Гавришем та Наталією Ковалевською відкриває одну з перших крафтових пивоварень в столиці, яка розливає пиво у пляшки. Компанія отримала назву Varvar і логотип – вікінг з бородою у вигляді хмільної шишки.

"Придумували ми його по гарячих слідах поїздки в Скандинавію. Під величезним враженням від пивної культури, та й в цілому культури цього регіону, з яким у нас спільне коріння (згадаємо шлях із варягів у греки й Рюрика), ми вирішили приміряти на собі образ вікінга-першовідкривача.

Оскільки він так чи інакше вже фігурує в назвах багатьох пивоварень вікінг перетворився в варвара. До того ж Varvar співзвучно з "варити" – гра слів виходить. Наш варвар – не руйнівник, він зовсім мирний, жартівливий, навіть борода у нього у вигляді хмільної шишки", – розповідав про назву та логотип Микулин.

Разом з партнерами він вклав на старті в цей проєкт 120 тис. доларів.

"Це була перша наша – мала – пивоварня. Ми своїми руками зробили обладнання і вона досі працює. У нас зараз дві пивоварні – одна велика і мала, де ми варимо кислі сорти або експериментальні. Просто все, що ми наварювали, випивалось швидше, ніж набражувалась наступна партія. Довелося розширюватися",– каже Микулин.

Майже через шість років після заснування, сидячі у офісі над пивоварнею Varvar, Василь Микулин, інтелігентного вигляду чоловік у костюмі та окулярах, тихим голосом, повільно та із захопленням розповідає про крафтове пиво, називаючи процес його створення мистецтвом.

Він із задоволенням показує пляшки та банки різних форм, різні етикетки, нагороди, і захоплено проводить екскурсію по броварні, розповідаючи про тонкощі виробництва пива та його сорти.

Сьогодні Varvar разом з іншими броварнями, такими як "Кумпель", "FDB", "Правда" та "Ципа", входять до списку найбільших крафтових броварень країни.

Але що таке той крафт?

Як виник крафт

У 1986 році в США вийшла книжка-довідник "Гайд по хорошому пиву: пивоварні та паби тихоокеанського північного заходу", написана журналістом Вінсом Каттоном, який, вивів на широкий загал термін "крафтове пивоваріння".

"Я використовую термін "крафтова пивоварня" для опису невеликої пивоварні, що використовує традиційні методи і інгредієнти для виробництва пива, реалізованого на локальному рівні. Я маю на увазі справжнє пиво, докладне визначення та опис якого я приведу в наступному розділі", – писав він в книзі.

Чи був він першим, відповісти важко, але як згадував пізніше сам журналіст, "він не пам'ятає жодного джерела, з якого він би запозичив цей термін".

Пивоваріння має тисячорічну історію, але сучасний крафтовий бум пов'язаний передусім з процесами, що відбувались у США.

"Економічна криза в США на початку ХХ століття ("Велика депресія") змусила переглянути культуру споживання. Стало вигідним масове виробництво. За допомогою реклами та інших засобів переконання громадський смак звели до певного усередненого значення, дрібні пивоварні закрилися, а великі почали виробляти масовий абстрактний лагер, без особливостей і специфікацій", – пише CraftBeer.

Різноманіття зникало і через монополізацію ринку. В результаті низки злиттів за останні 30 років 48 великих пивоварних компаній об'єдналися в двох супер-гігантів – Anheuser-Busch InBev і MillerCoors.

Те, на що пізніше Вінс Каттон буде казати "крафтове пиво", має відправну точку з 2 серпня 1965 року, коли Фріц Майтаг – нащадок компанії з виробництва пральних машин Maytag – дізнався, що виробник його улюбленого пива Anchor Steam закривається. Він хотів просто подивитись на те, як виглядає ця пивоварня перед закриттям, але на виході придбав 51% акцій в компанії Anchor Brewing Co.

Той самий Фріц Майтаг

Саме Anchor Brewing почав варити пиво за старими рецептами, які були популярними ще до введення "сухого закону" в США (портер або IPA), а також робити сезонне пиво.

Тоді ж з'явились і інші новатори, які намагались варити цікаве пиво, але остаточно все змінилось після 1978 року, коли в деяких штата почали легалізовувати домашнє пивоваріння.

За даними Асоціації пивоварів США, у 2019 році в Сполучених штатах працювало 8 275 крафтових пивоварень різного розміру.

До речі, в процесі об'єднання у асоціації були сформовані і головні критерії крафтового пива. В залежності від асоціації (американська, чи європейська), певні деталі можуть відрізнятись, але всі вони мають такі ознаки – незалежність (броварня має належати реміснику, а не корпорації), малі обсяги виробництва (в Європі це 4-6 млн літрів на рік), і використання натуральних інгредієнтів.

Що треба знати про сорти пива

НАТИСНІТЬ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ

Хоча на думку деяких крафтових пивоварів, саме їхній продукт претендує на звання пива без додавання слова "крафтовий".

"У мене є мрія: ми перестаємо називати газований жовтий напій "пивом", а реальне пиво – "крафтового пивом", і починаємо називати їх "фальшивим пивом" і "пивом" відповідно", – писав у своєму Twitter-акаунті співзасновник американської крафтової пивоварні Stone Brewing Грег Кох.

Про "ципу" з Квасів та "синю білку"

У двохтисячних крафтова хвиля накрила весь світ, в першу чергу європейські країни. В Україні теж довгий час існували ресторанні пивоварні, але виробники не були представлені в супермаркетах, у пабах чи барах. Почало все змінюватись десь у 2014-2015 років.

Одним з таких пивоварів "першої хвилі" є Олександр Шаталов. Він, як і Микулин, теж родом з Донецьку. У пивну справу він прийшов з домашньої пивоварні на 20 літрів. Зараз він є власником великої, як для крафтових, броварні "Ципа", з мережею власних барів по всій країні.

"Ципа" позиціонується як гуцульська крафтова броварня і вийшла з села Кваси, де з 2008 року Шаталов працював у санаторному комплексі.

Олександр Шаталов

"Ми його розвивали, будували міні-готелі, потім з'явився ресторан. І пивоварня органічно вписалася в цей туристичний пейзаж. Якщо раніше Кваси (село в Закарпатській області. – ЕП) асоціювалися тільки з санаторієм, то зараз у села з'явився новий бренд, заради якого сюди приїжджає ще більше людей", – казав він в одному з інтерв'ю.

"Коли задумали реконструкцію ресторану, то вирішили що однією з фішок буде крафтове пиво. Тоді ми ще не підозрювали, що йде крафтова хвиля. Ми починали з того що варили близько 3 тонн пива в місяць. А зараз варимо в межах 20 тонн на місяць", – розповідає він ЕП.

Сьогодні Шаталов є одним із засновників Асоціації малих незалежних пивоварень в Україні, членами якої є 40 крафтових броварень.

"Нас було зовсім мало, братство крафтових пивоварень першої хвилі. На першому великому заході – "Море пива" – ми всі познайомилися, а потім почалися фестивалі крафтового пива... з'явилася спільність", – розповідає він.

До ради директорів асоціації, крім Шаталова, увійшли Василь Микулин (Varvar), Юрій Заставний ("Правда"), Дмитро Некрасов (FDB) і Євген Депутат (ReBrew). Окрім того, серед співзасновників такі броварні як Ten Men, Underwood, Did, "Гонзо", Bierwelle та The Code.

Яким критеріям треба відповідати, щоб стати учасником Асоціації: ✔ незалежність; ✔ обсяг виробництва – до 5 мільйонів літрів на рік; ✔ ліцензія на виробництва пива в Україні; ✔ загальні цінності: якість, натуральність, різноманітність, експерименти, відкритість.

За межами цієї спільноти також є прошарок людей, які хоч і не мають власних броварень, але теж варять пиво. Наприклад, в Запоріжжі.

Частина музикантів знають Тараса Білку як мультиінструменталіста, що грає у гурті "Крапка". Журналісти знають його як засновника "Громадське. Запоріжжя". Військові – як волонтера, який не раз бував на передовій. А поціновувачі українського пива – як автора блогу BeerBoxTv та "контрактного пивовара", який варить пиво під брендом "Синя Білка".

Тарас Білка

До карантину Білка полюбляв подорожувати і подорожуючи, пробував пиво у різних пабах. А згодом почав знімати цікаві історії. Наприклад, з пабу у Нью-Йорку, що пережив "сухий закон", або з пабу в Філадельфії, яким володіє ірландець у 13 поколінні.

"Переломний момент був, коли я був на Гінесі в Ірландії, а потім на Бруклінській пивоварні у Нью-Йорку. Тоді я вирішив, що хочу більше розбиратись у пиві, і мені цікаво і далі робити цей контент", – каже він.

Все почалось з покупки домашньої пивоварні. "Я вчився, потім пішов у школу Varvar – вчився в них. Потім зварив 3-4 рази, друзі попробували, сказали "клас", давай будемо в тебе купувати", – згадує він.

В якийсь момент він перейшов у контрактну галузь. Працює це так: ти домовляєшся з броварнею, що будеш варити у них пиво, за власні кошти купуєш інгредієнти, вариш, викуповуєш своє пиво, і реалізуєш його серед пабів.

"Ти орендуєш потужності і під наглядом пивовара вариш пиво. Вдома я не зможу забезпечити великі об’єми, умови зберігання й витримки", – каже Білка. Як і більшість "контрактників" він хоче у такий спосіб опанувати процес та відкрити свою броварню.

Без "контрактників", за даними Асоціації малих незалежних пивоварень, в Україні є понад 200 пивоварень. Якщо в США частка крафтового пива у загальному обсязі зросла до 13,9% у 2019 році, то для України це приблизно 3% від загального обсягу, який у 2020 році становив 179,7 млн. дал.

Регіональний акцент

"Активний розвиток стримується. Тут питання і в податках, і в платоспрможності населення. Для європейця заплатити 3-5 євро за келих пива – не проблема. А ми вперлися. Крафт відвоював якусь частину у преміального пива, яке традиційно завозилося – європейське, американське, але не можна сказати, що все розвивається шаленими темпами", – каже засновник "Ципи" Шаталов.

За його словами, пивоварні з'являються, але "відкушують" вони переважно з одного пирога, з ними не приходять нові споживачі. На питання, чи не стане "крафотовикам" занадто тісно, Шаталов відповідає:

"Ні, не стане. Зараз концентруються на регіонах. Є два-три великі бренди, які відомі по всій країні, але в кожному містечку є своя пивоварня з правильною комунікацією. У себе в Рахівському районі ми не конкуруємо з Varvar або "Правда". Ми конкуруємо з масовими і регіональними виробниками. А у Львові – "Правда" конкурує з "Кумпелем". А в Києві – Varvar з Underwood чи 2085".

Самі ж великі пивоварні гіганти не вважають українських крафтовиків серйозними конкурентами.

"Так звана крафтового революція, про яку всі люблять говорити, в основному відбувається в Фейсбуці. Крафтові пивовари, ентузіасти своєї справи, яких я не вважаю нашими конкурентами, відверто кажучи, їх частка ринку мізерно мала. Але вона зростає", – зазначав генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко раніше в інтерв'ю ЕП.

Проблеми українського крафту

За останні роки стелаж з крафтовим пивом значно виріс.

В мережі "Сільпо" відзначають, що почали співпрацю з крафтовими українськими виробниками у 2016 році – спочатку з "Театр Пива Правда" і Varvar Brewery. У 2019 році до них долучились Underwood Brewery та Mova Brewery, а в 2020-му – 2085 Brewery та First Dnipro Brewery.

В українських супермаркетів також чималий вибір імпортного крафтового пива.

Наприклад, на полицях можна побачити і бляшанку з чорним силуетом собаки – логотипом шотландської компанії BrewDog, заснованої 2007 року. BrewDog відомий своїм провокаційним маркетингом та високою якістю і вважається чи не найкультовішою крафтовою броварнею світу.

Імпортоване з Великобританії пиво BrewDog Punk IPA, з витратами на логістику та транспортування, з урахуванням сплачених мит та націнки супермаркета, коштує на сайті Сільпо 59,99 за 0,33 л. Це лише на три гривні дорожче, ніж зварений у Києві Varvar IPA Nemo та на шість гривень дорожче Underwood Brewery IPA.

Інколи імпортований крафт коштує навіть дешевше за український. Учасники ринку кажуть, що причина в законодавстві, яке гальмує розвиток українських виробників.

Так, до липня 2015 року пиво не вважалось алкогольним напоєм, але в процесі пошуку додаткових доходів для держбюджету Верховна рада це змінила. Тепер виробники пива змушені отримувати ліцензії на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю і сплачувати акцизний збір. На думку власників малих броварень, це призвело до певних диспропорцій на ринку.

За словами Микулина, депутати "великим пензликом зафарбували" і малих пивоварів, які потребували зовсім інших умов.

"Не можна було нас приводити до одного знаменника з великими виробниками. Виходить, що ліцензію на півмільйона платимо ми, малюсінька компанія, і величезний виробник, для якого це копійки", – каже бізнесмен.

Василь Микулин: "Не можна було нас приводити до одного знаменника"

Цю помилку частково законодавці виправили 20 грудня 2016 року, запровадивши ліцензійні обмеження для малих броварень – потужністю не більше 300 тис. літрів на рік. За таких умов вартість ліцензії коштує 30 тис. грн, а при перевищенні зазначеного обсягу – 500 тис. грн.

"На той момент це було адекватне рішення, але зараз це гальмує розвиток ринку і обмежує пивоварні", – каже Шаталов.

Інша проблема – це відсутність пільг із сплати акцизу для крафтових броварень. За словами Шаталова, в інших країнах броварні, що виробляють до 2 млн літрів на рік, акциз взагалі не сплачують або сплачують лише 50%.

Також проблемою, за словами невеликих пивоварів, є складна процедура адміністрування сплати акцизу.

До проблем із зарегульованістю додався і локдаун. У 2020 році пивна галузь загалом не сильно просіла, але це не стосується крафтових броварень. За словами Микулина, у кращі роки Varvar виробляв на рівні 80-85 тонн на місяць, а зараз виробляє удвічі менше.

"У нас приблизно 75% – це контракти з барами, ресторанами, різними маленькими закладами. І коли минулої весни все закрили – ми втратили 75% споживачів. Так, в ритейлі ми трохи підросли, але незначно. Нам навіть не вистачало, щоб покривати свої постійні витрати, тому довелося за цей період докладати", – каже він.

Шаталов каже, що у броварні з'явилась купа боржників серед барів і ресторанів. Якщо до початку локдауну минулого року у "Ципи" було 11 барів, то за рік вони змушені були закрити заклад у Івано-Франковську, магазин у Київі, а наприкінці минулого року закрили ще й заклади у Львові та Харкові. Цього року Шаталов був вимушений закрити один з пабів у Києві.

Якщо проблеми, які з'явилися у крафтовиків через локдаун, вирішити важко, то проблеми із зарегульованістю та великим податковим навантаженням можуть допомогти вирішити депутати. В Раді уже зареєстровані відповідні законопроєкти 5118 – 5119.

Що в законопроєктах: ✔ Визначені "малі виробники пива" з обсягом виробництва пива – до 200 000 гектолітрів (2 млн літрів) на рік – для яких ставка акцизу. знижується на 50%; ✔ Встановлюється необмежений строк дії ліцензії на виробництво не тільки пива, а й вин виноградних, плодово-ягідних, медових напоїв. ✔ Броварні, які отримали ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (пива) та виробляють до 200 000 гектолітрів пива на рік, звільняються від отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю для суб’єкта господарювання. ✔ Скасовується обов’язкова атестація крафтового виробництва кожні п’ять років.

За словами депутата від фракції "Голос" та заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, зараз у комітеті триває дискусія щодо законопроєкту і частина нардепів вважає що 2 млн літрів – це завеликий обсяг". "Але ми переконуємо наших колег", – каже Железняк.

Автори законопроєктів сподіваються, що відповідні документи ухвалять до осені цього року. Самі ж виробники крафту, які чекають на прийняття відповідних законів, вважають, що до крафту загалом має бути особливе ставлення.

"Така ситуація не тільки з пивом. Я поспілкувався з 47 виробниками. Це винороби, пивовари, еко-ферми, коптильні, ставки різні, форельні господарства, равлики – всі люди, які займаються крафтом. Люди самі якось крутяться, а їм не те що не допомагають, а таке враження, що заважають", – обурюється Тарас Білка.

Замість епілогу

Все ж, хоч і з проблемами, але крафтовий ринок пива в Україні розвивається і за останні роки сформувався хоч і маленький, але ринок крафтового пива.

"Хтось працював легально, хтось напівлегально, і ми варили незвичайне пиво, яке в цій країні не варили. Цей етап закінчився і зараз це бізнес. Є вхід на цей ринок, і його собівартість визначена, у нього є правила, і ми до цього ставимося як до бізнесу, який дуже любимо", – каже Шаталов.

"Бачу кілька трендів: більше акценту на своїх регіонах – тобто локальність, друге – більше акценту на власній мережі реалізації – магазини, чи бари, і третє – неминуче зниження вартості пива, до реалій нашого рівня заробітних плат. Зниження за рахунок збільшення обсягу, роботи з українською сировиною, якщо вийде її отримати, зниження завдяки пільгам. Це шлях складний, але неминучий", – каже він.

Також, важливим проривом для крафтовиків стане початок експорту пива за кордон. Наприклад, "Правда" вже експортує пиво в 15 країн світу. Varvar теж почав експортувати, але темпи незначні.

"В основному це пов'язано з дорогою логістикою. До кордону 1000 км і воно їде просто в нікуди. У нас є заявки і з Британії, і з Італії і з Скандинавії. Але коли ми рахуємо витрати пов'язані з доставкою – інтерес пропадає", – каже Микулин.

Як зазначає бізнесмен, з комерційної точки зору "Юзівська пивоварня" була більш прибутковим проєктом.

"Проте мені цей цікавіший. Це про твої погляди на те, чим ти займаєшся. Ти прийшов робити бізнес або продукт? Поки що у нас продукт виходить більше", – підсумовує він.