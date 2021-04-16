Керівник САП вдруге скасував постанову про закриття справи "Роттердам+"

В.о. керівника САП Максим Грищук вдруге скасував постанову прокурора Віталія Пономаренка про закриття справи "Роттердам+".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Разом із цим, Максим Грищук також скасував постанову про відновлення розслідування, яка передувала закриттю. Таким чином слідство не втратило дорогоцінні процесуальні дні, які необхідні для його завершення та скерування справи до суду", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що, незважаючи на зібрані детективами НАБУ докази, процесуальний керівник Віталій Пономаренко тричі закривав "справу Роттердам+":

у серпні 2020 року (відновлено ВАКС у жовтні 2020 року);

у січні 2021 року (відновлено в.о керівника САП);

9 квітня 2021 року (відновлено в.о керівника САП).

Також НАБУ вкотре закликало генпрокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів у справі "Роттердам+".

"Адже поведінка цього прокурора свідчить про його упередженість. Наразі лише генпрокурор має можливість змінити Пономаренка, однак уникає ухвалення відповідного рішення. Це унеможливлює здійснення подальшого неупередженого розслідування.

Сукупність зібраних доказів у провадженні, на переконання НАБУ, є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків через формулу "Роттердам+", - йдеться у позиції НАБУ.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Нагадаємо:

Раніше керівник групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко втретє закрив це провадження, хоча попередні його аналогічні дії скасовувались прокурором вищого рівня і судом.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

З того часу прокурор Віталій Пономаренко закриває справу, САП знову її поновлює, а НАБУ просить генпрокурорку Ірину Венедіктову замінити керівника групи прокурорів у провадженні.

Економічна правда