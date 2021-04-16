Антимонопольний комітет відкрив справи проти "Приватбанку" та "Ощадбанку" 

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справ проти АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Ощадбанк" – підозрює банки у встановленні завищеної комісії за еквайринґ.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Так, для проведення розрахунків через платіжні термінали, торговці співпрацюють з банками, які є учасниками платіжної системи та набули статусу еквайра. Цим банкам підприємці і сплачують комісію еквайринґу.

Банки-еквайри у свою чергу сплачують банкам-емітентам (які випускають платіжні картки) міжбанківську комісію – інтерчейндж. Її розмір встановлюється міжнародними платіжними системами. Як пояснюють в АМКУ, вона однакова для всіх банків, але відрізняється за типом картки, видом діяльності торговця тощо.

"Якщо банк-емітент та банк-еквайр - один і той самий банк, при розрахунках не проходить міжбанківська операція, а тому не виникає підстав включати до тарифу з еквайрингу комісійну винагороду інтерчейндж", – кажуть у комітеті. Зазначається, що послуги еквайрингу протягом 2018-20 рр. надавали близько 30 банків, тобто ринок є потенційно конкурентним.

Водночас, саме "Приватбанк" та "Ощадбанк" мають можливість надавати послуги еквайрингу з територіальним покриттям по Україні у повному обсязі. Відтак, найбільші торговці зазвичай обирають послуги одного чи одразу двох цих банків.

В АМКУ заявляють, що таке становище АТ "Ощадбанк" та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" має структурні ознаки монопольного на ринку послуг еквайрингу. Становище банків, зокрема, чи це одноосібна, чи колективна монополія визначатимуть у ході розслідування.

За даними комітету, уже відомо, що держбанки встановлювали завищені комісії за операціями, які не несуть витрати на інтерчейндж. Тобто, за відсутності необхідності сплачувати інтерчендж, банк-еквайр не змінював розмір комісії за еквайринг. Відповідно, торговець сплачував однаковий розмір комісії, незалежно від наповнення послуги.

Нагадуємо:

Три системних банки, Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль, виступили зі спільною заявою щодо готовності поступово зменшити ставку інтерчейнджу(міжбанківської комісії), відповідне звернення до влади підтримали у Visa та Mastercard.

Економічна правда