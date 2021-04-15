Новини 15 квітня: НБУ різко підвищує ставку і погіршує прогноз зростання економіки

Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

Про падіння рубля. Курс російського рубля до долара впав на торгах Московської біржі на тлі новин про плани США запровадити санкції проти держборгу РФ.

Про "Мотор Січ". Контрольний пакет акцій ПАТ "Мотор Січ" продали в офшорах за понад 700 млн доларів за кошти, наданих китайськими держбанками кредитів, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про ВВП. Через втрати економіки, пов'язані з посиленням і продовженням карантинних обмежень, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

Про курс валют. Голова НБУ Кирило Шевченко розповів, що після новин про ескалацію на кордонах України з боку Росії попит на купівлю валюти з боку нерезидентів виріс.

Ексклюзиви ЕП

Банки будуть автоматично списувати кошти з рахунків боржників: як це працюватиме і кого стосується

Не пізніше липня з рахунків двох мільйонів українців, які мають борги, почнеться автоматичне списання коштів. Як це відбуватиметься, чи завжди про це знатимуть заздалегідь та чи можна цього уникнути?

Стати гривнею: як депутати рятують валютних позичальників

Ті, хто до 2009 року оформили валютні кредити, але через девальвацію гривні не змогли їх виплачувати, отримали шанс вийти з боргової ями. Зобов'язання за такими позиками конвертують у гривневі, а ставку відчутно зменшать.