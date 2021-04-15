Контрольний пакет "Мотор Січі" продали в офшорах за 700 мільйонів доларів з порушеннями – Арахамія

Контрольний пакет акцій ПАТ "Мотор Січ" продали в офшорах за понад 700 млн дол з порушеннями - без дозволу АМКУ - за кошти наданих китайськими держбанками кредитів, ведеться кримінальне розслідування, остаточного рішення по підприємству поки немає.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у нас в деякій мірі патова ситуація", - заявив Арахамія, спростувавши повідомлення про нібито пропозиції державою акцій "Мотор Січ" Туреччині або якимось іншим інвесторам.

Він нагадав, що китайський покупець прийшов в АМКУ за дозволом через рік після придбання контрольного пакета, проте в ході розслідування АМКУ з'ясувалося, що акції купували пов'язані особи, а значить, вони повинні були отримати дозвіл до угоди.

"Хтось має 700 млн дол десь в офшорах. З цим доведеться розбиратися, і точно в кримінальній площині це буде відбуватися", - сказав Арахамія, додавши, що в Україні податки не були сплачені.

Відповідаючи на питання, хто є китайським інвестором нардеп сказав, що українська сторона зверталася до китайських дипломатів, щоб з'ясувати "це державна історія чи приватна".

"Ще через деякий час виявилося, що ті люди, які купували, зараз з браслетами, з обмеженням свободи знаходяться в Китаї і звинувачуються в розтраті в особливо великих розмірах, оскільки кредиторами цієї угоди були державні банки, у яких виникли тепер претензії до цих людей, які без дозволу купили цей завод", - додав Арахамія.

За його словами, Україна не хоче порушити інтереси китайських інвесторів, якщо це легітимні інвестори, поки арештовані акції, а будь-яких інших рішень не прийнято.

За його словами, зараз стоїть завдання максимально підтримувати підприємство у виконанні контрактів і отриманні нових.

Нагадаємо:

23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 березня щодо заходів захисту національних інтересів у сфері авіаційних двигунів.

11 березня на засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді найближчим часом зареєструють законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

У "Слузі народу" обговорюють та напрацьовують текст законопроєкту про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ", заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Китайський інвестор "Мотор Січі" назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами.

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі", про це 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію також підтвердили джерела ЕП у МЗС.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

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