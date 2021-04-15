У Нацбанку розповіли, як ескалація на кордонах України вплинула на валютний ринок 

Голова НБУ Кирило Шевченко розповів, що після новин про ескалацію на кордонах України з боку Росії попит на купівлю валюти з боку нерезидентів виріс.

Про це він розповів під час пресбрифінґу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

Шевченко зазначив, що до новин щодо ескалації на сході України нерезиденти досить активно купували ОВДП "навіть попри тимчас затримку перегляду програми з МВФ".

Після новин, продовжує очільник регулятора, "ми відчули додатковий попит з боку нерезидентів на купівлю валюти". Відтак, Нацбанк проводив інтервенції на валютному ринку, завдяки чому вдалося згладити попит.

Голова НБУ підкреслив, що регулятор має достатньо резервів для стримання додаткового попиту на валюту. Він додав, що у подальшому ескалація на кордонах України буде розглядатись одним з припущень нашого макропрогнозу.

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Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

Через втрати економіки, пов'язані з посиленням і продовженням карантинних обмежень, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

Економічна правда