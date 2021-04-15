Рубль упав до долара і євро на тлі новин про нові санкції США

Курс російського рубля до долара упав на торгах Московської біржі на тлі новин про плани США запровадити санкції проти держборгу РФ.

Про це свідчать дані Московської біржі.

Станом на 10:10 курс долара виріс до понад 77 рублів, євро - до 92,3 рубля. Обидві валюти стали дорожчими на понад 1,5%.

Станом на 11:33 курс долара становив 76,84 рублів, євро - 92,02 рублів.

Нагадаємо:

Джерела Reuters повідомляють про введення Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії за "втручання у вибори та кібератаки".

Російський рубль помітно ослаб на тлі посилення геополітичної напруженості - стягування РФ військ на кордоні з Україною та перспектива нових санкцій США нервують інвесторів.

Економічна правда