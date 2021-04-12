Документи на управителя для "труби Медведчука" подали дві компанії

Документи на конкурсному відборі управителя для арештованої частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" подали 2 компанії.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу Нацпгентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"На конкурс подали документи 2 учасники", - зазначили у прес-службі.

При цьому, назви компаній в АРМА не розкривають.

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив про повернення у держвласність рішенням РНБО частини нафтопроводу "Самара-Західний напрямок", протягом 2017-2019 років було знищено 400 км нафтопроводу.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок конкурсу на управителя для частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яку у лютому арештував ВАКС, готовність вже висловив Нафтогаз.

"Дочка" Нафтогазу АТ "Укртранснафта" приймає на тимчасове відповідальне зберігання частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Суд визначив, що, до обрання управителя майном за результатами конкурсу АРМА, воно перебуватиме на відповідальному зберіганні Укртранснафти.

НАК "Нафтогаз України" як єдиний акціонер АТ "Укртранснафти" надала товариству дозвіл на прийняття нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" на тимчасове зберігання без права користування.

На засіданні 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення вжити "невідкладних заходів" для повернення нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" у власність України.

НАБУ та САП повідомили про підозру експертці, через висновки якої частина нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" перейшла до пов’язаної з Медведчуком компанії "Прикарпатзахідтранс".

У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності за державою Україна та витребував частину нафтропроводу. Це рішення у 2014-15 роках підтвердили Апеляційний і Вищий госпсуд.

Однак 21 квітня 2015 року суддя Госпсуду Рівненської області Ярослава Гудзенко за одне засідання за заявою "ПрикарпатЗахідтранс" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення скасувала.

На думку НАБУ, судове рішення суду приймалося на підставі доказів, які безумовно не могли бути прийняті судом як нові. Так, відтоді Бюро розслідує обставини передачі права власності на трубу суб’єктам господарювання Російської Федерації та причетності чинних посадових осіб до вказаних суб’єктів господарювання.

У 2015 році російська "Транснефть" заявила про продаж "ПрикарпатЗахідтранс". Наразі серед власників вказано німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням Віктора Медведчука, а також компанію Інтернешнл трейдінг партнерс АГ. Третім власником є "Нафтобітумний завод", який у 2019 році придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі "Прикарпатзагадтранс". Компанією володіє білоруський бізнесмен Мікалай Варабей.