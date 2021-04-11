Новини вихідних: несхвалення стратегії Ощадбанку, нестача коштів Фонду соцстрахування від ЄСВ
Про нестачу коштів фонду соцстрахування. Протягом першого кварталу 2021 потреба у витратах за листками непрацездатності та на страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей щомісяця перевищувала обсяг надходжень від частки ЄСВ в бюджет Фонду соціального страхування.
Про об'єднання трьох соцфондів. На комітеті з питань соцполітики і захисту прав ветеранів обговорили питання можливого об'єднання Фонду соцстрахування, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та держслужби зайнятості на базі Пенсійного фонду.
Про відмову Ощадбанку. Відповідно до виписки з протоколу №44 засідання Кабінету міністрів від 2 квітня, уряд відмовився схвалювати стратегію розвитку Ощадбанку.
Про анулювання ліцензії. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію на роботу на фондовому ринку біля найстаршої фондовій біржі країни, ПрАТ "Українська фондова біржа".
Про об'єднання банків. Найбільші банки Швейцарії UBS і Credit Suisse хочуть відновити ідею об'єднання.
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