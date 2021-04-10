Уряд відхилив стратегію розвитку Ощадбанку

Відповідно до витягу з протоколу №44 засідання Кабінету міністрів від 2 квітня, уряд відмовився схвалювати стратегію розвитку Ощадбанку.

Про це повідомляє Finclub.

Міністерству фінансів було доручено поінформувати наглядову раду Ощадбанку про наявність у Мінреінтеграції та Мінекономіки зауважень і пропозицій до зазначеної стратегії. Ощадбанк має протягом тижня допрацювати стратегію та повторно подати її проект на схвалення уряду.

За даними ЗМІ, Мінфін і наглядова рада Ощадбанку працювали над розробкою стратегією банку напротязі останніх трьох місяців.

Нагадуємо:

11 листопада 2020 року Кабінет міністрів затвердив основні напрямки діяльності Ощадбанку на 2020-2024 рр. Згідно з основними напрямками, державний банк повинен продовжувати зміцнювати свої позиції у роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах, зберігати позиції в сегментах корпоративного бізнесу та мікро, малому та середньому бізнесі, зі зменшенням частки кредитування державних підприємств.

Детальніше про ситуацію з Ощадбанком читайте у матеріалі про підсумки тижня для Держпідприємств.