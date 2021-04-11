Банки Швейцарії UBS і Credit Suisse хочуть об'єднатися - Bloomberg

Найбільші банки Швейцарії UBS і Credit Suisse хочуть відновити ідею об'єднання.



Про це повідомляє Bloomberg.

UBS і Credit Suisse розглядали ідею злиття ще в минулому році. Зараз банки можуть повернутися до її обговорення через важке положення в Credit Suisse після краху хедж-фондів Greensill Capital і Archegos Capital, пише видання.

У повідомленні вказується, що об'єднання банків це стратегія, яку може обрати нового голову Credit Suisse Антоніо Орта-Осоріо, вступивший на посаду в цьому місяці. В якості ймовірних дій нового керівника Bloomberg, крім злиття з UBS, згадує чистку активів, зниження капіталу інвестиційного підрозділу банку, продаж частини бізнесу.

Об'єднання UBS і Credit Suisse пов'язано з декількома труднощами:

Credit Suisse перед злиттям повинен буде позбутися від свого швейцарського відділення

Швейцарський банківський регулятор також переживає зміну керівництва, через це існує ризик, що воно не схвалить угоду після виділення фінансової допомоги UBS десять років тому.

Злиття порушить баланс в інвестиційно-банківському секторі не тільки країни, а й усієї Європи.

Криза в Credit Suisse пов'язаний з крахом двох хедж-фондів - Greensill Capital і Archegos Capital. Першому швейцарський фінансовий конгломерат видав кредит на 140 млн доларів, який вже був визнаний дефолтних. Greensill змушений був продавати свої активи на 10 млрд доларів, якими керував разом з Credit Suisse.

Archegos Capital, брокером якого виступав Credit Suisse, в кінці березня зробив маржін-колл (термінова розпродаж активів). Це призвело швейцарський банк до збитків у 4,7 млрд доларів.





