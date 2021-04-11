Банки Швейцарії UBS і Credit Suisse хочуть об'єднатися - Bloomberg
Найбільші банки Швейцарії UBS і Credit Suisse хочуть відновити ідею об'єднання.
Про це повідомляє Bloomberg.
UBS і Credit Suisse розглядали ідею злиття ще в минулому році. Зараз банки можуть повернутися до її обговорення через важке положення в Credit Suisse після краху хедж-фондів Greensill Capital і Archegos Capital, пише видання.
У повідомленні вказується, що об'єднання банків це стратегія, яку може обрати нового голову Credit Suisse Антоніо Орта-Осоріо, вступивший на посаду в цьому місяці. В якості ймовірних дій нового керівника Bloomberg, крім злиття з UBS, згадує чистку активів, зниження капіталу інвестиційного підрозділу банку, продаж частини бізнесу.
Об'єднання UBS і Credit Suisse пов'язано з декількома труднощами:
- Credit Suisse перед злиттям повинен буде позбутися від свого швейцарського відділення
- Швейцарський банківський регулятор також переживає зміну керівництва, через це існує ризик, що воно не схвалить угоду після виділення фінансової допомоги UBS десять років тому.
- Злиття порушить баланс в інвестиційно-банківському секторі не тільки країни, а й усієї Європи.
Криза в Credit Suisse пов'язаний з крахом двох хедж-фондів - Greensill Capital і Archegos Capital. Першому швейцарський фінансовий конгломерат видав кредит на 140 млн доларів, який вже був визнаний дефолтних. Greensill змушений був продавати свої активи на 10 млрд доларів, якими керував разом з Credit Suisse.
Archegos Capital, брокером якого виступав Credit Suisse, в кінці березня зробив маржін-колл (термінова розпродаж активів). Це призвело швейцарський банк до збитків у 4,7 млрд доларів.
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