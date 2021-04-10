Регулятор забрав ліцензію у найстаршої фондової біржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію на роботу на фондовому ринку у найстаршої фондовій біржі країни, ПрАТ "Українська фондова біржа".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії адміністративних даних протягом 2020 року", - йдеться в аргументації рішення регулятора.

За інформацією на сайті УФБ, минулий рік вона завершила з чистим прибутком 0,16 млн грн проти чистого збитку 0,25 млн грн роком раніше, виручка поки не оголошувалася, а в 2019 році вона дорівнювала 4,02 млн грн.

Активи біржі на кінець 2020 року становила 17,09 млн грн, в тому числі основні кошти - 13,21 млн грн. Вільні грошові кошти біржі були рівні 2,8 млн грн, власний капітал-16,09 млн грн.

Основними акціонерами УФБ, відповідно до системи розкриття НКЦБФР, є ТОВ "Джесван" - 34,45% і ТОВ "Український контракт" - 53,85%, а в держреєстрі бенефіціаром вказано голову правління Валентина Оскольського.

Нагадуємо:

Три фондові біржі, на які припадає 99,9% від усього обсягу угод з цінними паперами в Україні, відзвітувались про фінансові результати минулого року.

У січні 2020 року китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange придбала пакет акцій акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" у розмірі 49,9% статутного капіталу.

У реєстрі фондових бірж НКЦПФР зареєстровано ще чотири: ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" (УМВБ), ПАТ "Українська біржа" (УБ), ПАТ "Фондова біржа ПФТС" (всі три - Київ) і ПАТ "Фондова біржа" "Перспектива" (Дніпро).

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