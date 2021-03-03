"Газ по 6,99": Укргазвидобування продаватиме весь свій газ на рівних умовах

До кінця тижня Мінекономіки представить проєкт рішення щодо "програми вивільнення газу", за якої Укргазвидобування продаватиме на ринку 100% свого газу за умовами, не гірше ніж Нафтогазу - раніше Вітренко називав це передумовою для низьких цін на газ до кінця року.

Відповідне протокольне доручення т.в.о. Міненергетики Юрій Вітренко вніс на засіданні Кабміну 3 березня.

Вітренко пояснив, що основні обсяги газу видобуваються "дочкою" Нафтогазу - Укргазвидобування. Водночас, свердловини, якими користується компанія, передані їй державою безкоштовно, а отриманий газ "Укргазвидобування" не продає на ринку, а передає "Нафтогазу".

Він додав, що особливе становище Нафтогазу зумовлене також тим, що іншій "дочці" компанії, Укртрансгазу, держава безкоштовно передала підземні сховища. Там Нафтогаз зберігає значні обсяги газу, закуплені "на кошти отримані від транзиту через ГТСУ, якою так само безкоштовно користується Нафтогаз".

"Іншими словами, особливе становище Нафтогаз України зумовлене активами, які йому безкоштовно передала держава", - підкреслив очільник Міненерго.

За його словами, через такий контроль на ринку ціна "може бути вище за рівень, який складався би за умови досконалої конкуренції".

Тому з метою попередження таких ситуацій та сталого розвитку конкуренції ринку у світі використовується програма відкриття доступу до обсягів газу, який контролюють монополії.

Так, Мінекономіки доручено до 4 березня подати проєкт рішення, яким визначити продаж компанією Укргазвидобування у березні 2021 року газу постачальникам газу та виробникам теплоенергії для потреб населення "за фіксованою ціною на строк з 01.04.2021 до 30.04.2022 року" в необхідних обсягах.

Також Укргазвидобування з квітня 2021 року продаватиме 100% обсягу випуску газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж для групи Нафтогаз.

З травня 2021 року Нафтогазтрейдинг виконуватиме роль маркетмейкера щодо торгівлі середньостроковими (на термін до 2х років) стандартизованими продуктами.

Вітренко зауважив, що питання термінове, адже "потрібно у березні провести всю кампанію контрактування, щоби з квітня вже з'явився продукт річний на роздрібному ринку. Відповідно він має завчасно з'явитися на гуртовому ринку".

Проєкт рішення має бути внесено Мінекономіки до п’ятниці, 5 березня.

Нагадаємо:

Раніше в.о. очільника Міненергетики Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ не зростуть вище встановленого урядом рівня 6,99 гривні за кубометр і після того, як держрегулювання втратить дію у квітні.

Він пояснив, що це буде зумовлено комбінацією річного тарифу та Gas release programme, коли український газ буде у повній мірі поступати на ринок як річний продукт, який зможуть купувати постачальники цього газу для населення.

Річна ціна на газ для населення може почати діяти з 1 травня поточного року і діятиме по 30 квітня наступного року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже у другому кварталі цього року постачальники мають представити річні продукти.

Раніше ЕП з посиланням на джерело в уряді повідомляла, що фіксована річна ціна на газ для населення від газопостачальних компаній почне працювати з 1 квітня, коли втратить силу встановлена державою "стеля" у 6,99 грн за кубометр.

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубомер діятиме до кінця березня цього року.

Економічна правда