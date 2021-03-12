Китай відреагував на рішення РНБО повернути "Мотор Січ" у держвласність

Китай вимагає, щоб Україна при націоналізації підприємства "Мотор Січ" урахувала інтереси китайських компанй - серед акціонерів заводу китайська компанія Beijing Skyrizon

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, повідомляє News.Sina.

"Ми вимагаємо, щоб Україна врахувала законні права китайських підприємств і інвесторів", - заявив речник китайського МЗС.

За його словами, Пекін уважно спостерігає за ситуацією, яка склалася з підприємством.

"Китай наполягає, щоб це питання було вирішене належним чином", - додав він.

Нагадаємо:

На засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді найближчим часом зареєструють законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

У "Слузі народу" обговорюють та напрацьовують текст законопроєкту про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ", заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Китайський інвестор "Мотор Січі" назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами.

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі", про це 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію також підтвердили джерела ЕП у МЗС.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Нацкомісія з цінних паперів відкрила справу проти депозитарної установи СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" за порушення вимог щодо провадження депозитарної діяльності в частині інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів ПАТ "Мотор Січ", у Dragon Capital відкинули звинувачення.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не зафіксувала жодних ознак законної діяльності щодо скликання та наміру проведення загальних зборів акціонерного товариства "Мотор Січ".

31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Купівля китайськими інвесторами контрольного пакету акції АТ "Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіну.

Водночас, в українському уряд виступають за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися у власності держави, хоча і розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ".

Наразі інвестори подали в міжнародний арбітраж з вимогою стягнути з України 3,5 млрд доларів, оскільки прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ"після того, як китайські бізнесмени разом із DCH Олександра Ярославського оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

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