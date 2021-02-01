Нацкомісія не визнала "псевдо-збори" акціонерів "Мотор-Січі"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не зафіксувала жодних ознак законної діяльності щодо скликання та наміру проведення загальних зборів акціонерного товариства "Мотор Січ".

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

"Комісія провела відповідні заходи за адресою та часом, зазначених у повідомленні, щодо організації так званих загальних зборів компанії "Мотор Січ", але жодних дій, які б підтверджували наміру їх законного проведення, не виявила. За результатами чого складено відповідний протокол порушень", – йдеться в повідомленні.

Комісія попередньо повідомляла, що дії певних акціонерів не можуть вважатися правомірними діями по скликанню та проведенню загальних зборів "Мотор Січ". Такі дії порушують права інших акціонерів цього товариства, повідомили в НКЦПФР.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Купівля китайськими інвесторами контрольного пакету акції АТ "Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіну.

Водночас, в українському уряд виступають за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися у власності держави, хоча і розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ".

Наразі інвестори подали в міжнародний арбітраж з вимогою стягнути з України 3,5 млрд доларів, оскільки прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські бізнесмени разом із DCH Олександра Ярославського оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

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Економічна правда