Новини 5 лютого: ціни на газ зростуть, НБУ відмовив Тігіпку

Про ціни на газ. Міністерство економічного розвитку очікує, що за оптимістичного сценарію ціни на газ для населення у 2021 році зростуть на 20%, у 2022 році – на 10%, а у 2023-2024 роках прибавлятимуть по 5% щороку.

Про НБУ і Тігіпка. Нацбанк не погодив угоду з опосередкованого придбання понад 99% акцій Промінвестбанку Сергієм Тігіпком.

Про електронні трудові книжки. Верховна Рада на засіданні 5 лютого у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо переходу на електронні трудові книжки.

Про курс гривні. До 2024 року очікується поступове зростання середньої вартості американської валюти до 28,8 грн/дол за оптимістичним сценарієм і до 29,7 грн/дол – за песимістичним.

Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви України за підсумками січня становлять 28,8 млрд дол станом на 1 лютого, що на 1,1% менше за показник резервів минулого місяця.

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