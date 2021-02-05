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У 2021 році ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряду

П'ятниця, 5 лютого 2021, 12:15
 

Міністерство економічного розвитку очікує, що за оптимістичного сценарію ціни на газ для населення у 2021 році зростуть на 20%, у 2022 році – на 10%, а у 2023-2024 роках прибавлятимуть по 5% щороку. 

Про це йдеться у сценарії розвитку економіки, розробленому в уряді.

Для порівняння, у 2020 році газ для населення подорожчав на 56,3%.

Відреагують на зростання вартості газу тарифи на централізоване опалення та гарячу воду. Вже цього року за них прийдеться платити на 16-18% більше, ніж минулого. Наступного року зростання становитиме 6-9%, а у 2023-2024 роках – від 3 до 5%.

Ціни на електроенергію зростуть на 38% (за песимістичного сценарію) та 52% (за оптимістичного). У 2022 році електрика подорожчає ще на 15-20%.

"Не обійде зростання тарифів й залізничні перевезення. В міністерстві очікують, що за поточний рік вартість квитків для пасажирів зросте на 22%. І в наступні роки воно не припиниться. Так, у 2022 році вони подорожчають на 15-26%, у 2023 році – на 6,5-15%, а у 2024 – ще на 6,5-10%", – йдеться у статті.

Детальніше читайте за посиланням: Як зміниться курс долара-гривні, мінімальна зарплата і тарифи. Прогноз уряду до 2024 року

Економічна правда

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