В уряді прогнозують, що курс гривні не перевищить 30 за долар до 2024 року

До 2024 року очікується поступове зростання середньої вартості американської валюти до 28,8 грн/дол за оптимістичним сценарієм і до 29,7 грн/дол – за песимістичним.

Про це йдеться у сценарії розвитку економіки, розробленому в уряді.

В гіршому випадку, на кінець 2024 року обмінний курс перетне позначку в 30 грн/дол, а в кращому – не буде більшим 29,2 грн/дол. Курс Національного банку на 4 лютого 2021 року становив 27,99 грн/дол. Тобто максимально можлива девальвація не перевищить 7%.

"Значення курсу гривні до долара багато у чому залежить від ситуації з цінами на експортні та імпортні товари, а також від того, наскільки привабливою буде економіка України для іноземних інвесторів", – йдеться у прогнозі.

В Міністерстві розвитку економіки вважають, що підтримають національну валюту в найближчому майбутньому іноземні інвестиції. Їхній приріст, за оцінками Мінекономрозвитку, в залежності від сценарію у 2021 році становитиме 0,5-2 млрд дол, а до 2024 року може сягнути 5-5,5 млрд дол.

Детальніше читайте за посиланням: Як зміниться курс долара-гривні, мінімальна зарплата і тарифи. Прогноз уряду до 2024 року

Економічна правда