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Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки

П'ятниця, 5 лютого 2021, 11:55
 

Верховна Рада на засіданні 5 лютого у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо переходу на електронні трудові книжки.

Урядовий законопроєкт підтримали 265 депутатів.

Протягом 5 років відбудеться перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника. У цей час можна використовувати як паперову трудову книжку, так й електронну форму уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність.

Відомості про трудову діяльність відтепер вносяться працівником і роботодавцем з накладання кваліфікованого електронного підпису у вигляді сканованих копій трудової, довідок тощо.

Після внесення роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівникові на руки під підпис.

Також цим законопроєктом запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію. Водночас, зазначається, що у разі перенесення призначення пенсії та продовження перебування у трудових відносинах, розмір пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75 %. 

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 2 вересня 2020 року підтримала законопроєкт №3623 щодо переходу на електронний облік трудової діяльності у першому читанні.

Кабінет Міністрів на засіданні 27 листопада 2019 року схвалив законопроєкт щодо переведення трудових книжок у цифровий формат.

Економічна правда

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