У "Центренерго" заявили про збитки і просять уряд знизити ціну на газ

ПАТ "Центренерго" звернулось до уряду з проханням допомогти знизити ціну поставок газу тепловим електростанціям компанії і отримати відстрочку оплати, оскільки вважає ситуацію із значним використанням природного газу "форс-мажором".

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

"Енергоблоки ПАТ "Центренерго" не перебувають в аварійних ремонтах. Усі енергоблоки теплоелектростанцій державної енергогенеруючої компанії є справними і станом на 4 лютого 2021 року працюють із сумарною потужністю 2200 МВт*г.

В тому числі, на 15:00 04.02.2021 р. на Вуглегірській ТЕС - 3 енергоблоки, 1 із них - із використанням природного газу; на Зміївській ТЕС - 5 енергоблоків, 2 із них - на газі; на Трипільській ТЕС - 3 енергоблоки, із них 1 - на газі. Як повідомлялося раніше, підключення додаткових блоків із використанням природного газу було необхідним для забезпечення стабільності енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що решта енергоблоків на вугіллі не працюють "через перевитрату рекордних запасів палива у листопаді-грудні 2020 року".

"В той період ТЕС ПАТ "Центренерго" змушені були працювати з перевищенням Прогнозного балансу, доведеного Міненерго, на 56%, доки значна частина теплової та атомної генерації перебувала в ремонтах. Станом на початок опалювального сезону, 01.10.2020 р., на складах ТЕС ПАТ "Центренерго" зберігалося 543 тисячі тонн вугілля, що втричі перевищувало гарантовані запаси.

Понадпланово було використано 362 тисячі тонн вугілля", - йдеться у позиції "Центренерго".

"На численні звернення Міненерго та ДП "Укренерго", для підтримання стабільності енергосистеми і підняття навантаження ТЕС понад комерційний графік товариства, щодоби ТЕС ПАТ "Центренерго" спалюють до 9 млн кубометрів природного газу (у дні пікового навантаження), що неминуче призведе до колосальних збитків для державної теплової генерації.

Для уникнення створення багатомільйонних втрат і посилення дефіциту ліквідності через відсутність доступу до кредитних ресурсів, з метою збереження енергетичної безпеки України, ПАТ "Центренерго" зверталося до уряду з проханням сприяти перегляду умови постачання газу для ПАТ "Центренерго" в частині ціни та відтермінування оплати державним постачальником", - наголосили в компанії.

Крім цього, в "Центренерго" просять звільнити від нарахування вартості перевищення замовленої потужності з боку операторів газорозподільних мереж.

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Нагадаємо:

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС - це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що необхідності у "віялових відключеннях" електроенергії немає.

Станом на 28 січня 2021 року, на складах українських ТЕС - 578,7 тис тонн вугілля, це - на 525,8 тис тонн менше необхідної норми.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній після заяви "Укренерго" 18 січня про критичну нестачу запасів вугілля на ТЕС.

В "Укренерго" заявили про "критичну ситуацію" із запасами вугілля усіх марок на складах ТЕС - станом на 18 січня, його запаси з початку листопада 2020 року зменшились у 5,2 разів до 487,5 тис тонн.

В "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до -17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.

На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.

Економічна правда