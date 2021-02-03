Запаси вугілля: Україні може загрожувати загальносистемна аварія в енергосистемі – регулятор

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС - це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.

Про це йдеться у заяві НКРЕКП.

"Щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам", - наголошують у тарифному регуляторі.

За даними НЕК "Укренерго", станом на 31 січня 2021 року запаси палива на складах ТЕС з листопада 2020 року зменшилися у 5,7 разів - до 436,8 тис т. 48% запасів вугілля зосереджено лише на двох станціях - Луганській та Слов’янській ТЕС.

"Разом з цим, за даними Міністерства енергетики, станом на 2 лютого 2021 року запаси вугілля на ТЕС становлять 431,9 тис т (291 тис т – газового вугілля та 140,9 тис т – антрациту). Поточні запаси вугілля в 5,5 разів менші за значення станом на 4 лютого 2020 року (2,4 млн т)", - йдеться у повідомленні.

Нацокмісія з тарифів нагадала, що 25 січня 2021 року ухвалила рішення щодо проведення позапланових невиїзних перевірок ТОВ "ДТЕК Східенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ПАТ "Центренерго" та ПАТ "Донбасенерго".

Перевірки здійснюють щодо забезпечення теплових електростанцій необхідним резервом відповідного палива для роботи в опалювальний період 2020-2021 років.

"У разі виявлення порушень за результатами перевірок НКРЕКП застосує до відповідних суб’єктів господарювання санкції в рамках чинного законодавства", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що необхідності у "віялових відключеннях" електроенергії немає.

Станом на 28 січня 2021 року, на складах українських ТЕС - 578,7 тис тонн вугілля, це - на 525,8 тис тонн менше необхідної норми.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній після заяви "Укренерго" 18 січня про критичну нестачу запасів вугілля на ТЕС.

В "Укренерго" заявили про "критичну ситуацію" із запасами вугілля усіх марок на складах ТЕС - станом на 18 січня, його запаси з початку листопада 2020 року зменшились у 5,2 разів до 487,5 тис тонн.

В "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до -17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.

На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.

Економічна правда