В "Укренерго" розповіли, як будуть балансувати енергосистему під час морозів

В "Укренерго" планують під час морозів балансувати енергосистему за допомогою енергоблоків, які можуть працювати на резервному паливі (газ), збільшення обсягів генерації на ГЕС і ГАЕС, та за допомогою імпорту електроенергії.

Про це повідомила прес-служба "Укренерго" у Facebook.

"Одразу наголосимо: наразі введення обмеження споживання або графіків аварійних відключень будь-яких споживачів не передбачається.

В умовах значного зниження середньої температури повітря (за прогнозами до -10°С) в період 8-20 лютого 2021 року НЕК "Укренерго" забезпечує балансування енергосистеми та дотримання її операційної безпеки всіма доступними на сьогодні засобами", - йдеться у повідомленні.

"Наступного тижня години пікового споживання (ранок, вечір) в умовах недостатніх запасів вугілля на ТЕС планується проходити за рахунок роботи теплових енергоблоків ПАТ "Центренерго", які можуть працювати на резервному паливі (газі). А також, у разі необхідності, можна буде збільшувати обсяги генерації на ГЕС та ГАЕС", - пояснили в "Укренерго".

"До початку наступного тижня експлуатація ГЕС Дніпровського каскаду (Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпровська, Каховська ГЕС) буде проводитися з максимальною економією гідроресурсів для забезпечення збільшення виробництва гідрогенерації при знижених температурах.

Водночас в умовах, коли обсяги споживання зростають та в енергосистемі виникає дефіцит потужності, обмеження імпорту не планується, адже такий крок не дозволить забезпечити операційну безпеку енергосистеми", - додали в НЕК.

"Разом з тим звертаємо увагу, що для стабілізації проходження періоду низького температурного режиму з низьким рівнем запасів вугілля на ГК ТЕС та недостатньою кількістю працюючих блоків АЕС важливо не допускати аварійних відключень значного обсягу генерації на кшталт ситуації із Запорізькою ТЕС, яка мала місце 3 лютого", - підкреслили в компанії.

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Нагадаємо:

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС - це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що необхідності у "віялових відключеннях" електроенергії немає.

Станом на 28 січня 2021 року, на складах українських ТЕС - 578,7 тис тонн вугілля, це - на 525,8 тис тонн менше необхідної норми.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній після заяви "Укренерго" 18 січня про критичну нестачу запасів вугілля на ТЕС.

В "Укренерго" заявили про "критичну ситуацію" із запасами вугілля усіх марок на складах ТЕС - станом на 18 січня, його запаси з початку листопада 2020 року зменшились у 5,2 разів до 487,5 тис тонн.

В "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до -17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.

На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.

Економічна правда