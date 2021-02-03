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Штраф АМКУ: "Імперіал Тобакко" програла апеляцію та йде до Верховного суду

Середа, 3 лютого 2021, 12:10
 

Північний апеляційний госпсуд не задовольнив скаргу компаній "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" та залишив у силі рішення суду першої інстанції про штраф у розмірі 460 млн грн за рішенням АМКУ. Компанії оскаржать рішення у Верховному суді.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Імперіал Тобакко" не погоджується з таким результатом розгляду справи і вважає рішення суду наслідком значного та безперервного політичного тиску.

"Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" продовжать захищати свої права і оскаржать рішення апеляційного суду у Верховному суді. Крім того, компанії паралельно готуються до передачі справи до Міжнародного інвестиційного арбітражу, адже стає все більш зрозумілим, що в Україні іноземний інвестор не може розраховувати на справедливе судочинство", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що 10 жовтня 2019 року АМКУ наклав на 4 виробників тютюнових виробів, зокрема і "Імперіал Тобакко" в Україні, штраф на загальну суму 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії.

"20 липня 2020 року Господарський суд міста Києва, куди компанії групи "Імперіал Тобако" звернулися з позовом проти АМКУ, відхилив претензії компаній і виніс рішення на користь АМКУ.

21 липня 2020 року компанія сплатила штраф у повному обсязі - 460 мільйонів гривень, щоб запобігти нарахуванню додаткової пені та уникнути подальшого безпричинного і безпрецедентного тиску на операційну діяльність компанії з боку АМКУ. Компанія не визнала своєї провини і подала апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції", - додали в "Імперіал Тобакко".

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

2 лютого 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу компанії "Тедіс Україна" та визнав недійсним рішення АМКУ у частині, що стосується компанії (штраф у розмірі 3,4 млрд грн).

У грудні 2020-го компанії Philip Morris International подали позов про двосторонній інвестиційний арбітраж у зв'язку із несправедливим, на думку компаній, рішенням АМКУ оштрафувати компанію у справі "Тедіс" за узгоджені антиконкурентні дії.

У січні 2021 року Північний апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" на рішення АМКУ про накладення штрафу за порушення законодавства з захисту економічної конкуренції. 

Госпсуд Києва 13 серпня 2020 року не задовольнив позов JTI Україна щодо штрафу АМКУ за погоджені антиконкурентні дії - компанія виплатить 923 млн грн штрафу для уникнення нарахування пені та оскаржуватиме рішення суду.

Економічна правда

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