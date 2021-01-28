Штраф АМКУ на 80 мільйонів: British American Tobacco програла апеляцію

Північний апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" на рішення АМКУ про накладення штрафу за порушення законодавства з захисту економічної конкуренції.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ВАТ не погоджується із цим черговим необгрунтованим рішенням та довільними звинуваченнями в порушенні законодавства. Суд не дослідив належним чином усі докази у справі, не надав належної правової оцінки фактам та нормам застосовного законодавства.

Такі рішення підривають будь-які плани інвестицій в економіку України та завдають необгрунтованої шкоди нашій репутації надійного корпоративного громадянина. Тому наразі ми розглядаємо можливість звернення до міжнародного арбітражу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Компанії Philip Morris International подали позов про двосторонній інвестиційний арбітраж у зв'язку із несправедливим, на думку компаній, рішенням АМКУ оштрафувати компанію у справі "Тедіс" за узгоджені антиконкурентні дії.

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Згодом "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, щодо правомірності штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та інших виробників тютюну у жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Повідомлялось, що компанія "Філіп Морріс Україна" подає апеляційну скаргу на рішення АМКУ про стягнення штрафу за антиконкурентні дії, при цьому компанія сплатить штраф в обсязі 1,18 млрд грн "виключно з метою уникнення нарахування щоденної пені з прострочення оплати штрафу".

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".