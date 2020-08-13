Штраф АМКУ: JTI Україна програла суд першої інстанції і сплатить майже 1 мільярд

Госпсуд Києва 13 серпня 2020 року не задовольнив позов JTI Україна щодо штрафу АМКУ за погоджені антиконкурентні дії - компанія виплатить 923 млн грн штрафу для уникнення нарахування пені та оскаржуватиме рішення суду.

Про це повідомляє прес-служба JTI Україна.

"JTI Україна не згодна з рішенням Господарського суду Києва і буде оскаржувати його в Північному апеляційному господарському суді.

У той же час компанія оплатить штрафи, встановлені Антимонопольним комітетом, щоб уникнути нарахування пені за їх несплату (близько 14 млн грн в день). Згідно з рішенням АМКУ, JTI Україна повинна сплатити 923 млн грн штрафу, з яких ПАТ Джей Ті Інтернешнл Україна - 434 млн грн і ПрАТ Джей Ті Інтернешнл Компані Україна - 489 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Компанія "Філіп Морріс Україна" подає апеляційну скаргу на рішення АМКУ про стягнення штрафу за антиконкурентні дії, при цьому компанія сплатить штраф в обсязі 1,18 млрд грн "виключно з метою уникнення нарахування щоденної пені з прострочення оплати штрафу".

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Згодом "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, щодо правомірності штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та інших виробників тютюну у жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

Економічна правда