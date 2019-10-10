Найбільших виробників сигарет оштрафували на мільярди гривень за участь у "картелі"

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"Визнано, що ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн", ПрАТ "Філіп Морріс Україна", ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн", ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна", ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", ТОВ "ТЕДІС Україна" вчинили порушення... у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання (покупців) на ринок первинного продажу виробниками сигарет", - йдеться у повідомленні.

За вчинені порушення накладено штрафи на:

"ТЕДІС Україна" – 3,4 млрд грн;

"Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" – 370 млн грн;

"Філіп Морріс Україна" – 810 млн грн;

"Джей Ті Інтернешнл Україна" – 430 млн грн;

"Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" – 490 млн грн;

"Імперіал Тобакко Продакшн Україна" – 170 млн грн;

"Імперіал Тобако Юкрейн" – 290 млн грн;

"Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" – 80 млн грн;

"А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" – 450 млн грн.

"Зібраними у справі доказами доведено, що поведінка цих компаній була погодженою, а результатом співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного продажу сигарет стало створення і підтримання штучних бар’єрів, що перешкоджали виходу на ринок інших суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.

"У 2011-2012 роках кожен із зазначених виробників скоротив кількість прямих контрактів з дистриб’юторами з кількох десятків до одного спільного для всіх – "ТЕДІС Україна". Як наслідок, у 2013 році "ТЕДІС Україна" стає монополістом на ринку з часткою 99,43%", - заявили в АМКУ.

"Одночасно зазначені виробники встановили схожі критерії до потенційних покупців (у т. ч. поставка (доставка) сигарет у віддалені райони), яким не відповідає жоден із суб’єктів господарювання.

Жодна компанія не може вийти на ринок дистрибуції сигарет та/або придбавати сигарети безпосередньо у виробників, а змушена купувати їх у "ТЕДІС Україна" (або у його покупців)", - додали в прес-службі Антимонопольного комітету.

Крім штрафу, перелічені вище компанії зобов’язали "припинити порушення".

Нагадуємо:

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП: "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста

Економічна правда