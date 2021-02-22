Новини 22 лютого: невдала втеча екстопменеджера Приватбанку, у Києві запустять нові "електрички" в передмістя

Про Приватбанк. В аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому летів експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.

Про нові київські "електрички". Будівництво системи приміських експресів Kyiv City Express має розпочатися у 2021 році.

Про УЗ. Госпсуд Донецької області частково задовольнив позов Сбербанку до "Укрзалізниці" та вирішив стягнути з УЗ 56,1 млн доларів заборгованості "Донецької залізниці".

Про державну авіакомпанію. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко сподівається, що роботи зі створення державного авіаперевізника завершать у 2021 році.

Про іпотеку. У Мінфіні планують у рамках програми "Доступна іпотека під 7%" видати у 2021 році 5 млрд грн кредитів для 5 тисяч сімей.

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Напередодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'яже світових техногігантів сплачувати ПДВ за надання електронних послуг в Україні. Чи може це призвести до зростання цін на їхні послуги та як вони реагували на такі заходи в інших країнах.

Дикий Захід уже не той: як "падав" Техас та що сталося з його енергосистемою в морози

Чому енергосистема південного штату не витримала холодів та як Техас перетворився на зону стихійного лиха.