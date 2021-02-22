Будівництво нової системи "електричок" може розпочатися цьогоріч

Будівництво системи приміських експресів у столиці, Kyiv City Express, має розпочатися у 2021 році, на черзі - Дніпро та Харків.

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів під час форуму "Україна-30. Інфраструктура"

"Ми вже почали працювати над Kyiv City Express - проєкт, який відомий вже не перший місяць. Зараз він на новому етапі: ми сподіваємося, що цього року вже почнемо його будівництво і перші лінії навколо Києва поїдуть", - розповів Тимошенко.

За його словами, після запуску у Києві, проєкт оновлених "електричок" запустять у інших містах. Наразі ведуться перемовини з міською владою у Дніпрі та Харкові.

"Дороги Києва починають захлинатися в кількості автівок, які заїжджають до Києва", - зазначив Тимошенко щодо важливості нової системи приміських експресів.

Також Тимошенко розповів про плани діяльності залізниці. Так, розвиватиметься мережа швидкісних потягів - кількість міст, до яких прямуватимуть Інтерсіті збільшиться. Час поїздок хочуть скоротити - до 3-4 години у сполученні Києва та інших міст.

Нагадаємо:

Рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011 року запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км.

АО "Укрзалізниця" за підтримки київської влади готова повернути на свій баланс міську електричку, модернізувати її та інтегрувати в проект Kyiv City Express.

Повідомлялося, що проект Kyiv City Express УЗ планує реалізувати впродовж 2019-2021 років.

Загальна довжина проекту буде 343 км, що з’єднає між собою 46 залізничних станції Київського регіону. Зокрема, це броварський, білоцерківський, трипільський та бориспільський напрямки, що будуть з’єднані міською електричкою.

За попередніми підрахунками УЗ, завдяки такій організації залізничного сполучення "Укрзалізниця" зможе щодня перевозити 80 тисяч пасажирів в день або близько 20 млн пасажирів на рік. Вартість цього проекту поки становить кілька мільярдів гривень.

Економічна правда