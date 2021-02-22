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Борги "Донецької залізниці": Сбербанк стягнув з УЗ 56 мільйонів доларів

Понеділок, 22 лютого 2021, 09:51
 

Госпсуд Донецької області суд частково задовольнив позов Сбербанку до "Укрзалізниці" та вирішив стягнути з УЗ 56,1 млн доларів заборгованості "Донецької залізниці".

Про це повідомляє Finbalance.

Сбербанк просив суд стягнути з "Укрзалізниці" 56,1 млн дол заборгованості та 149 млн грн пені. Госпсуд Донецької області задовольнив вимоги банку в частині стягнення заборгованості, та у частині пені позивачеві було відмовлено. 

Зазначається, що у грудні Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі за позовом Сбербанку до "Укрзалізниці" щодо стягнення 17,25 млн дол за нарахованими за період з 14.12.2017 по 23.11.2020 та несплаченими процентами за користування кредитною лінією.

Як повідомляла УЗ, за приблизними підрахунками сума зобов’язань ДП "Донецька залізниця" перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, у т.ч. перед Сбербанком - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн.

Нагадаємо:

Східний апеляційний госпсуд не задовольнив апеляційну скаргу "Укрзалізниці" і залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, яким замінили ДП "Донецька залізниця" на УЗ як відповідача по справі про стягнення 56,1 млн дол заборгованості і 149 млн грн пені за кредитними договорами.

Господарський суд Донецької області задовольнив клопотання Державної виконавчої служби та визнав "Укрзалізницю" - як правонаступника "Донецької залізниці" - боржником у виконавчому провадженні, в рамках якого "Сбербанк" стягував з "Донецької залізниці" 68 мільйонів доларів.

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Укрзалізниця борг Сбербанк

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