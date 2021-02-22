У Зеленського розраховують на запуск державної авіакомпанії у 2021 році

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко сподівається, що роботи зі створення державного авіаперевізника завершать в 2021 році.

Про це він заявив під час форуму "Україна 30. Інфраструктура", передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є амбіційна мета створення державного авіаперевізника. Ми сподіваємося, що зможемо це доробити в цьому році, і Україна отримає зрозумілого державного національного авіаперевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави.

Багато хто з вас пам'ятає, як це було навесні, коли ми забирали наших громадян і співпрацювали з приватними авіакомпаніями. Все це буде вирішувати національний великий авіаперевізник, який, сподіваюся, буде відомий у всьому світі", - сказав Тимошенко.

За його словами, для роботи в цьому напрямку цілями держави є: скасування ПДВ на внутрішні перевезення, формування команди топ-менеджерів, розробка авіамаршрутів, формування парку літаків на умовах лізингу.

Нагадаємо:

У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

Раніше в інтерв’ю ЕП Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт по авіастратегії.

У грудні 2020 року Криклій заявляв, що наступного року може почати працювати державна авіакомпанія - у Мінінфраструктури працюють над цим проєктом.