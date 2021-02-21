Новини вихідних: "Газпром" різко знизив транзит газу, зміни в ТОП-3 торгових партнерах

Про "Газпром". Російський "Газпром" з 17 лютого, знизив транзит газу через Україну, прокачавши за останні дні тижня на 20% менше палива.

Про торгових партнерів. Польща увійшла в трійку найбільших торгових партнерів України обійшовши Росію, товарообіг між країнами в 2020 році склав 7,36 мільярдів доларів.

Про причини зупинок ТЕС. Державна інспекція з енергетичного нагляду повідомила, що найбільша кількість аварійних зупинок ТЕС сталося через помилкових дій керівного персоналу.

Про "Північний потік-2". Державний департамент США в доповіді Конгресу не запропонував нових санкцій проти учасників побудови газопроводу "Північний потік-2" - в списку тільки ті, які були визначені попередньою адміністрацією.

Про МВФ. Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що Міжнародний валютний фонд повинен дати відповідь, чому повідомив про завершення роботи місії саме перед візитом в ОАЕ української делегації.