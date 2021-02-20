Зміни в ТОП-3 торговельних партнерах: Польща обійшла Росію

Польща увійшла в трійку найбільших торговельних партнерів України обійшовши Росію, товарообіг між країнами у 2020 році склав 7,36 мільярдів доларів.

Про це Укрінформу повідомив керівник відділу з економічних питань Посольства України в Польщі Ігор Баранецький.

За його словами, Польща впевнено увійшла в число найбільших торгових партнерів України, обійшовши РФ і на 48 млн дол поступившись Німеччині.

Зниження товарообміну з Польщею в порівнянні з 2019 склало 0,58%. "Це свідчить про те, що ми зберегли свою торгівлю з Польщею, незважаючи на складний "ковідний "рік", - зазначив дипломат.

Україна найбільше експортує в Польщу аграрної продукції (28,3%), металургії (18%), мінеральної продукції (17,4%), продукції деревообробної (9,9%) і електромеханічної промисловості (7,7%).

Дипломат зазначив, що амбітною метою є досягнення обсягу двосторонньої торгівлі з Польщею в 10 млрд дол. За його словами, це можливо через 2-3 роки.

Нагадуємо:

Торговий дефіцит України знизився більш ніж удвічі за підсумками 2020 року - з 10,22 мільярдів доларів до 4,9 мільярдів.