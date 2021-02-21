"Газпром" різко знизив транзит газу

Російський "Газпром" з 17 лютого, знизив транзит газу через Україну, прокачавши за останні дні тижня на 20% менше палива.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"17 лютого "Газпром" прокачав через Україну 94,9 млн куб. м (мінус 20% до середнього рівня за 16 днів лютого) 18 лютого прокачування впала до 88,2 млн куб. м, а це вже на 26% нижче рівня початку місяця", - пише видання.

З 1 по 16 лютого "Газпром" прокачивав через Україну в середньому 119 млн куб. м на добу, мінімум 115,4 млн куб. м, максимум - 120,8 млн куб. м.

У січні 2021 року "Газпром" прокачував в середньому по 124,51 млн куб. м на добу, в грудні - по 182,63 млн кубів.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що російський "Газпром" бронює додаткові транзитні потужності України на березень в обсязі, аналогічному додатковому бронюванню на лютий.

1 січня 2020 року сплив термін укладеного у 2009 році транзитного контракту між "Нафтогазом України" й "Газпромом". Та газова угода була підписана керівниками "Нафтогазу" і "Газпрому" за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна

30 грудня 2019 року було підписано новий договір на організацію транспортування, а також транспортну угоду між "Нафтогазом" та "Оператором ГТС України" і міжоператорських угоду між ОГТСУ і "Газпромом".

Контракт передбачав транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, а в 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.