Держдеп не запропонував нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Державний департамент США в доповіді Конгресу не запропонував нових санкцій проти учасників побудови газопроводу "Північний потік-2" - у списку лише ті, які були визначені попередньою адміністрацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У доповіді Конгресу Держдепартамент назвав російський корабель "Фортуна" та його власника KVT-RUS - процес, який починає нові санкції.

Минулого місяця колишній президент Дональд Трамп запровадив обмеження щодо цього корабля і організації за допомогу в будівництві газопроводу для доставки російського газу до Європи через Німеччину.

"Простіше кажучи, сьогоднішнє призначення санкцій є абсолютно неадекватним", - заявив конгресмен Майкл Маккоул.

У Конгресі стверджують, що ці санкції мало на що вплинуть і навряд чи зможуть зупинити проєкт.

Там також висловили здивування тим, що слово "Росія" не міститься документі, за винятком заголовка, і що в ньому не детально обговорюються консультації з американськими партнерами та союзниками, на яких це вплине.

Трубопровід закінчений понад 90%, і російська державна енергетична компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року. Значна частина роботи, що залишилася, складна і знаходиться у глибоких водах біля Данії.

Два попередні президенти США, республіканець Трамп і демократ Барак Обама, виступили проти проєкту, оскільки він обійде Україну, через яку Росія протягом десятиліть відправляла газ до Європи. Це може позбавити Україну вигідних транзитних зборів та потенційно підірвати її боротьбу проти російської агресії.

Президент Джо Байден вважає, що трубопровід є "поганою угодою" для Європи.

Американські санкції зупинили роботу над газопроводом минулого року після того, як Allseas, західна трубопровідна компанія, відмовилася від участі в ньому.

Маккоул та ще три конгресмени, включаючи демократку Марсі Каптур, на цьому тижні попросили державного секретаря Ентоні Блінкена поділитися планами щодо можливих санкцій. У листі до Блінкена вони перерахували 15 інших кораблів, які, за їхніми словами, займались прокладанням труб або пов'язаними з ними діями і які можуть бути санкціонованими згідно із законом про оборонну політику.

Однак Держдеп не запропонував вводити санкції проти будь-яких німецьких або інших європейських компаній, причетних до проєкту.

Раніше у Кремлі висловили сподівання, що Сполучені Штати і Євросоюз не підуть далі "шляхом санкційного тиску" на Росію, назвавши санкції неефективними.