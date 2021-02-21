В інспекції з енергонагляду розповіли про причини аварійних зупинок ТЕС

Державна інспекція енергетичного нагляду повідомила, що найбільша кількість аварійних зупинок ТЕС сталася через помилкові дії керівного персоналу.

Про це повідомляється на сайті відомства.

У відомстві нагадали, що з 1 січня по 9 лютого 2021 року на енергоблоках ТЕС ГК (генеруючі компанії), відбулось 92 аварійні зупинки енергоблоків внаслідок технологічних порушень, із них розслідувано та складено 75 актів, розслідування інших технологічних порушень триває.

"За результатами розслідувань визначено організаційні причини виникнення цих порушень. Найбільша кількість відмов сталася через помилкові дії керівного персоналу (24 відмови), також значну частину відмов склали дефект ремонту та помилкові дії ремонтного персоналу (21 відмова), вина персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів (17 відмов), вплив сторонніх осіб і організацій (7 відмов) та 6 інших відмов (дефекти)", - йдеться у повідомленні.

Так, за участю представників Держенергонагляду у вищезазначений період проведено розслідування 12 технологічних порушень на таких об’єктах генеруючих компаній:

Запорізька ТЕС, Криворізька ТЕС, Придніпровська ТЕС ДТЕК "Дніпроенерго" – загалом 7 технологічних порушень;

Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго" – 4 технологічних порушення;

Слов’янська ТЕС ПАТ "Донбасенерго" – 1 технологічне порушення.

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