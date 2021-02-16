Новини 16 лютого: ціни на газ, оборонні закупівлі, рекорди біткоїна

Про ціни на газ. Ціни на газ не зростуть вище встановленого урядом рівня 6,99 гривень за кубометр і після того, як держрегулювання втратить дію у квітні.

Про оборонні закупівлі. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості і Міністерство оборони не забезпечили розроблення та прийняття до 15 лютого 2021 року підзаконних актів, необхідних для реалізації положень ЗУ "Про оборонні закупівлі".

Про рекорди біткоїна. Ціна криптовалюти Bitcoin продовжує зростати та сягнула позначки у 50 689 доларів 16 лютого.

Про сальдо зовнішньої торгівлі. За 2020 рік негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами скоротилося у порівнянні з 2019 роком у 14,4 раза: з 3,69 мільярда доларів до 255,5 мільйона доларів.

Про запаси вугілля. Станом на 14 лютого запаси вугілля на теплоелектростанціях скоротились до 33% від мінімально необхідного рівня та становлять 313,3 тисячі тонн.

Про Вітренка, Коболєва і "Нафтогаз". Виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією звільнити голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва та розірвати контракт з усіма членами Наглядової ради компанії.

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