Bitcoin та цінові рекорди: вже понад 50 тисяч
Ціна криптовалюти Bitcoin продовжує зростати та сягнула позначки у 50 689 доларів 16 лютого.
Про це йдеться у даних криптовалютної біржі Binance.
Після рекорду у 49 977 доларів, ціна Bitcoin почала знову знижуватися. Так, станом на 12:30 за Києвом криптовалюта котирувалася на рівні 48 942 долара (+2,34% за добу).
Оновлено:
Станом на 14:00 за Києвом криптовалюта перевищила позначку в 50 тисяч доларів і коштувала 50 689 доларів.
Нагадуємо:
Криптовалюта Bitcoin продовжує бити цінові рекорди на тлі дедалі ширшого використання віртуальних активів - один з найбільших банків США дозволить транзакції у криптовалютах цьогоріч.
На тлі новин про купівлю компанією винахідника Ілона Маска Tesla криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів її вартість продовжує встановлювати нові рекорди.
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Економічна правда
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