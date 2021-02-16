Bitcoin та цінові рекорди: вже понад 50 тисяч

Ціна криптовалюти Bitcoin продовжує зростати та сягнула позначки у 50 689 доларів 16 лютого.

Про це йдеться у даних криптовалютної біржі Binance.

Після рекорду у 49 977 доларів, ціна Bitcoin почала знову знижуватися. Так, станом на 12:30 за Києвом криптовалюта котирувалася на рівні 48 942 долара (+2,34% за добу).

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Станом на 14:00 за Києвом криптовалюта перевищила позначку в 50 тисяч доларів і коштувала 50 689 доларів.

Котирування Bitcoin 16 лютого Binance

Нагадуємо:

Криптовалюта Bitcoin продовжує бити цінові рекорди на тлі дедалі ширшого використання віртуальних активів - один з найбільших банків США дозволить транзакції у криптовалютах цьогоріч.

На тлі новин про купівлю компанією винахідника Ілона Маска Tesla криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів її вартість продовжує встановлювати нові рекорди.

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Економічна правда