Запаси вугілля на ТЕС становлять 33% мінімальної норми

Станом на 14 лютого запаси вугілля на теплоелектростанціях скоротились до 33% від мінімально необхідного рівня та становлять 313,3 тисячі тонн.

Про це йдеться на сайті Укренерго.

У компанії зазначають, що "ситуація зі запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною". Станом на 14 лютого вугілля на складах ТЕС становило лише 33% від мінімально необхідних запасів.

На кінець тижня, в порівнянні з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 20% (-47,9 тис. тонн), тоді як антрацитового — на 16% (-23,1 тис. тонн).

З початку листопада 2020 року запаси зменшилися у 8 разів до 313,3 тис. тонн, із них газового вугілля – в 11,1 рази до 192,2 тис тонн, антрацитового – в 3 рази до 121,2 тис. тонн.

Близько 53% запасів вугілля (166 тис. тонн) зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.

В Укренерго додали, що велика кількість блоків ТЕС та ТЕЦ знаходяться в аварійному ремонті або відключені через відсутність палива. Зокрема, станом на ранок 15 лютого не можуть бути увімкнені в роботу 19 блоків ТЕС сумарною потужністю 6270 МВт через їх аварійні ремонти або відсутність палива.

Нагадаємо:

Станом на 8 лютого запаси вугілля на теплоелектростанціях на 43% менше за мінімально необхідний рівень та становлять 384,4 тисячі тонн.

15 лютого енергоблок №2 Хмельницької АЕС, що перебував на ремонті, підключили до мережі - на місяць раніше запланованого терміну.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг планує завершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС - це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що необхідності у "віялових відключеннях" електроенергії немає.

Економічна правда