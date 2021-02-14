Новини вихідних: закінчення місії МВФ, Міненерго не знає скільки газу у газосховищах
Про МВФ. Місія МВФ завершила роботу в Україні, зауваживши, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.
Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на завершення роботи місії МВФ, заявивши, що діалог залишається конструктивним.
Про Nord Stream 2. В США продовжують відстежувати діяльність щодо добудови або сертифікації газопроводу, і якщо такі дії матимуть місце, можливе застосування санкцій.
Про газосховища. Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу зберігається в підземних сховищах "Нафтогазу".
Про bitcoin. Вартість Bitcoin оновила історичний максимум, досягнувши позначки в 49 404 тисячі доларів.
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